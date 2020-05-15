В Днепропетровской области экс-полицейского подозревают в совершении смертельного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Прокуратура Днепропетровской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении бывшего инспектора Павлоградского отдела полиции, подозреваемого в совершении ДТП, во время которого погибла женщина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Прокуратурой Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении бывшего инспектора Павлоградского отдела полиции за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего)", - указано в сообщении.
Отмечается, что событие произошло в феврале 2020 года в городе Павлограде. Бывший майор полиции двигался на технически исправном автомобиле Nissan Qashqai и не сбавил скорость движения, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу. В результате он совершил наезд на женщину, которая в это время переходила дорогу.
"От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице. Сейчас бывшему полицейскому сообщено о подозрении в совершении указанного преступления", - отметили в пресс-службе.
Указано, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Напомним, на Прикарпатье будут судить патрульного из-за ДТП, в котором 14-летняя девушка потеряла ногу.