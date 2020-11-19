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На Дніпропетровщині до вигрібної ями впав малюк

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Дніпропетровській області до вигрібної ями туалету, яка знаходиться на прилеглій території до приватного будинку, впала дитина, її було госпіталізовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, сьогодні, 19 листопада, о 13:05 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в смт Кринички до вигрібної ями, яка знаходиться на прилеглій території до приватного будинку, впала дитина.

"Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що хлопчик 2019 року народження впав у вигрібну яму туалету. Оскільки підлогу вбиральні було зацементовано, батько тримав дитину за допомогою підручних засобів через отвір до вигрібної ями. Надзвичайники зробили підкоп під фундамент та власноруч дістали дитину", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що після цього хлопчика передали представникам швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

"Згодом було прийнято рішення госпіталізувати дитину до Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні", - зазначається в повідомленні.

До порятунку життя дитини залучалось 4 людини особового складу на 1 одиниці спеціальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, на Полтавщині у вигрібній ямі знайшли тіло 22-річної харків'янки.

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