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В Днепропетровской области в выгребную яму упал малыш

В Днепропетровской области в выгребную яму упал малыш

Киев  •  УНН

 • 17008 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Днепропетровской области в выгребную яму туалета, которая находится на прилегающей территории к частному дому, упал ребенок, он был госпитализирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, сегодня, 19 ноября, в 13:05 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в пгт Кринички в выгребную яму, которая находится на прилегающей территории к частному дому, упал ребенок.

"Прибывшие на место происшествия чрезвычайники установили, что мальчик 2019 года рождения упал в выгребную яму туалета. Поскольку пол уборной был зацементирован, отец держал ребенка с помощью подручных средств через отверстие в выгребную яму. Чрезвычайники сделали подкоп под фундамент и собственноручно достали ребенка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что после этого мальчика передали представителям скорой медицинской помощи для дальнейшего обследования.

"Впоследствии было принято решение госпитализировать ребенка в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу", - отмечается в сообщении.

К спасению жизни ребенка привлекалось 4 человека личного состава на 1 единице специальной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Полтавской области в выгребной яме нашли тело 22-летней харьковчанки.

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