На Дніпропетровщині чоловіка вбило струмом
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 21 квітня. УНН. На Дніпропетровщині, у Томаківському районі, чоловік загинув від струму з трансформаторної будки. Про це повідомляє керівник департаменту розподільчих мереж ДТЕК Дніпрообленерго Юрій Малий, передає УНН.
Через негоду на Дніпропетровщині було знеструмлено десятки абонентів. Працівник агрофірми у Томаківському районі намагався власноруч вирішити проблему з подачею світла на підприємство та поліз у трансформатор. Чоловіка 1988 року народження вбило струмом на місці.
Наразі у регіоні працюють 60 бригад Дніпрообленерго: 206 чоловік, 64 одиниці техніки. Більша частина зосереджена в районі Магдалинівки та Царичанки.
Нагадаємо, на ранок 21 квітня залишаються знеструмленими 318 населених пунктів у шести областях, а саме: Одеській — 245 н.п., Миколаївській — 14 н.п., Харківській — 23 н.п., Дніпропетровській — 32 н.п., Херсонській — 3 н.п. та Запорізькій — 1 н.п. За 2 дні відновлено електропостачання 485 населених пунктів.