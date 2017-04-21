В Днепропетровской области мужчину убило током

Из-за непогоды в области были обесточены десятки абонентов. Работник агрофирмы в Томаковском районе пытался собственноручно решить проблему с подачей света на предприятие и полез в трансформатор. Мужчину 1988 года рождения убило током на месте.

Сейчас в регионе работают 60 бригад Днепрооблэнерго: 206 человек, 64 единицы техники. Большая часть сосредоточена в районе Магдалиновки и Царичанки.

Напомним, утром 21 апреля остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях , а именно: Одесской — 245 н.п., Николаевской — 14 н.п., Харьковской — 23 н.п., Днепропетровской — 32 н.п., Херсонской — 3 н.п. и Запорожской — 1 н.п. За 2 дня восстановлено электроснабжение 485 населенных пунктов.