В Днепропетровской области мужчину убило током

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25854 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89698 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145850 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112685 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114058 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110984 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103137 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106656 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103265 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151083 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
В Днепропетровской области мужчину убило током

В Днепропетровской области мужчину убило током

Киев  •  УНН

 • 12279 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Днепропетровской области в Томаковском районе, мужчина погиб от тока с трансформаторной будки. Об этом сообщает руководитель департамента распредсетей ДТЭК Днепрооблэнерго Юрий Малый, передает УНН.

Из-за непогоды в области были обесточены десятки абонентов. Работник агрофирмы в Томаковском районе пытался собственноручно решить проблему с подачей света на предприятие и полез в трансформатор. Мужчину 1988 года рождения убило током на месте.

Сейчас в регионе работают 60 бригад Днепрооблэнерго: 206 человек, 64 единицы техники. Большая часть сосредоточена в районе Магдалиновки и Царичанки.

Напомним, утром 21 апреля остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях , а именно: Одесской — 245 н.п., Николаевской — 14 н.п., Харьковской — 23 н.п., Днепропетровской — 32 н.п., Херсонской — 3 н.п. и Запорожской — 1 н.п. За 2 дня восстановлено электроснабжение 485 населенных пунктов.

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