На Дніпропетровщині чоловік вбив свого товариша під час застілля

Прокуратурою Кам'янська на Дніпропетровщині здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно громадянина за скоєння умисного вбивства. У Кам'янську чоловік разом з приятелем розпивав алкогольні напої в квартирі останнього. За чаркою між товаришами виникла сварка, образливі слова господаря на адресу сестри спонукали гостя нанести кривднику декілька ударів в область тулуба та шиї. Від одержаних травм потерпілий помер на місці.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.