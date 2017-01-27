На Дніпропетровщині чоловік вбив свого товариша під час застілля
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 27 січня. УНН. Чоловік на Дніпропетровщині вбив свого товариша під час застілля. Зловмиснику повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники обласної прокуратури Дніпропетровської області.
Прокуратурою Кам'янська на Дніпропетровщині здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно громадянина за скоєння умисного вбивства. У Кам'янську чоловік разом з приятелем розпивав алкогольні напої в квартирі останнього. За чаркою між товаришами виникла сварка, образливі слова господаря на адресу сестри спонукали гостя нанести кривднику декілька ударів в область тулуба та шиї. Від одержаних травм потерпілий помер на місці.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування кримінального провадження триває.