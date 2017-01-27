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На Дніпропетровщині чоловік вбив свого товариша під час застілля

На Дніпропетровщині чоловік вбив свого товариша під час застілля

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 27 січня. УНН. Чоловік на Дніпропетровщині вбив свого товариша під час застілля. Зловмиснику повідомили про підозру і обрали запобіжний захід. Про це кореспонденту УНН повідомили працівники обласної прокуратури Дніпропетровської області.

Прокуратурою Кам'янська на Дніпропетровщині здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні відносно громадянина за скоєння умисного вбивства. У Кам'янську чоловік разом з приятелем розпивав алкогольні напої в квартирі останнього. За чаркою між товаришами виникла сварка, образливі слова господаря на адресу сестри спонукали гостя нанести кривднику декілька ударів в область тулуба та шиї. Від одержаних травм потерпілий помер на місці.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні вказаного злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування кримінального провадження триває.

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