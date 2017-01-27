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В Днепропетровской области мужчина убил своего товарища во время застолья

В Днепропетровской области мужчина убил своего товарища во время застолья

Киев • УНН

 • 8912 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 27 января. УНН. Мужчина в Днепропетровской области убил своего товарища во время застолья. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрана мера пресечения. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники областной прокуратуры Днепропетровской области.

Прокуратурой Каменска  Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина за совершение умышленного убийства. В Каменске человек вместе с приятелем распивал алкогольные напитки в квартире последнего. За рюмкой между товарищами возникла ссора, оскорбления хозяина в адрес сестры побудили гостя нанести обидчику несколько ударов в область туловища и шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.

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