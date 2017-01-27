В Днепропетровской области мужчина убил своего товарища во время застолья

Прокуратурой Каменска Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина за совершение умышленного убийства. В Каменске человек вместе с приятелем распивал алкогольные напитки в квартире последнего. За рюмкой между товарищами возникла ссора, оскорбления хозяина в адрес сестры побудили гостя нанести обидчику несколько ударов в область туловища и шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование уголовного производства продолжается.