В Днепропетровской области мужчина убил своего товарища во время застолья
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 27 января. УНН. Мужчина в Днепропетровской области убил своего товарища во время застолья. Злоумышленнику сообщили о подозрении и избрана мера пресечения. Об этом корреспонденту УНН сообщили работники областной прокуратуры Днепропетровской области.
Прокуратурой Каменска Днепропетровской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина за совершение умышленного убийства. В Каменске человек вместе с приятелем распивал алкогольные напитки в квартире последнего. За рюмкой между товарищами возникла ссора, оскорбления хозяина в адрес сестры побудили гостя нанести обидчику несколько ударов в область туловища и шеи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование уголовного производства продолжается.