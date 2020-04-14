На Дніпропетровщині 11 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Станом на вечір 13 квітня ще у 11 мешканців Дніпропетровської області виявили коронавірус. Нові випадки зафіксували у Дніпрі, Кривому Розі, Павлограді, Петропавлівці, а також у Павлоградському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, передає УНН.
“Намагаємося оперативно виявляти контакти, які могли мати хворі, аби вчасно локалізувати осередки розповсюдження інфекції. З початку епідемії вже перевірили на коронавірус більш ніж тисячу мешканців. Результати останнього тестування — 11 нових випадків недуги”, — зазначив Бондаренко.
Зазначається, що загалом на Дніпропетровщині — 71 підтверджений випадок коронавірусу. “П’ятеро мешканців області вже одужали”, — додали в пресслужбі.
Зокрема, за даними видання Радіо Свобода, серед нових випадків зараження є двоє дітей — 6 і 15 років.
Нагадаємо, станом на ранок 13 квітня в Україні зафіксовано 3102 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 93 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.