В Днепропетровской области 11 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. По состоянию на вечер 13 апреля еще у 11 жителей Днепропетровской области обнаружили коронавирус. Новые случаи зафиксировали в Днепре, Кривом Роге, Павлограде, Петропавловке, а также в Павлоградском районе. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко, передает УНН.
“Стараемся оперативно выявлять контакты, которые могли иметь больные, чтобы вовремя локализовать очаги распространения инфекции. С начала эпидемии уже проверили на коронавирус более тысячи жителей. Результаты последнего тестирования — 11 новых случаев болезни”, — отметил Бондаренко.
Отмечается, что всего на Днепропетровщине — 71 подтвержденный случай коронавируса. “Пятеро жителей области уже выздоровели”, — добавили в пресс-службе.
В частности, по данным издания Радио Свобода, среди новых случаев заражения есть двое детей — 6 и 15 лет.
Напомним, по состоянию на утро 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 93 — летальные.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.