На дні водосховища знайшли 600-річну статую Будди в Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. В провінції Цзянсу на сході Китаю після падіння рівня води у водосховищі стала видна голова статуї Будди віком 500-600 років. Передбачається, що після подальшого обміління водойми будуть виявлені й інші стародавні руїни, повідомляє New China TV, передає УНН.
За попередніми даними, вік статуї може сходити до часів правління династії Мін (1368-1644 рр..), за іншими припущеннями — до династії Юань (1271-1368 рр.), повідомив CNN директор Науково-дослідного інституту археології провінції Цзянсі Сюй Чанцін. За словами вченого, статуя представляє собою висічену в скелі фігуру Будди висотою близько 3,8 м.
Як повідомляв УНН, офіціант відламав палець статуї Венери.