На дне водохранилища нашли 600-летнюю статую Будды в Китае

КИЕВ. 20 января. УНН. В провинции Цзянсу на востоке Китая после падения уровня воды в водохранилище стала видна голова статуи Будды возрастом 500-600 лет. Предполагается, что после дальнейшего обмеления водоема будут обнаружены и другие древние руины, сообщает New China TV, передает УНН.