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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На дне водохранилища нашли 600-летнюю статую Будды в Китае

На дне водохранилища нашли 600-летнюю статую Будды в Китае

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 января. УНН. В провинции Цзянсу на востоке Китая после падения уровня воды в водохранилище стала видна голова статуи Будды возрастом 500-600 лет. Предполагается, что после дальнейшего обмеления водоема будут обнаружены и другие древние руины, сообщает New China TV, передает УНН.

По предварительным данным, возраст статуи может сходить к временам правления династии Мин (1368-1644 гг ..), по другим предположениям - до династии Юань (1271-1368 гг.), сообщил CNN директор Научно-исследовательского института археологии провинции Цзянси Сюй Чанцин. По словам ученого, статуя представляет собой высеченную в скале фигуру Будды высотой около 3,8 м.

Как сообщал УНН, официант отломил палец статуи Венеры.

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