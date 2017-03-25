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На дитячому майданчику у Запоріжжі знайдено бойову гранату

На дитячому майданчику у Запоріжжі знайдено бойову гранату

Київ • УНН

 • 23354 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 25 березня. УНН. Сьогодні близько 4:00 ранку на дитячому майданчику школи № 51 у Хортицькому районі Запоріжжя знайшли гранату. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної служби міста Юлія Шеймухова.

Патрульні, що прибули на місце події, охопили територію та викликали спеціалістів Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, які вилучили гранату та направили її на експертизу.

Як дізнався кореспондент УНН з власних джерел, знайдений вибухонебезпечний предмет виявився бойовою гранатою РГД-5 із запалом.

Наразі правоохоронцям доведеться з'ясувати, яким чином бойовий снаряд опинився у громадському місті, та ще й на дитячому майданчику.

Нагадаємо, ужгородець продав поліції гранату за 1 тис. 300 грн

Українські Національні Новини

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