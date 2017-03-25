На детской площадке в Запорожье нашли боевую гранату
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 25 марта. УНН. Сегодня около 4:00 утра на детской площадке школы №51 в Хортицком районе Запорожья нашли гранату. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной службы города Юлия Шеймухова.
Патрульные, прибывшие на место происшествия, охватили территорию и вызвали специалистов Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, изъяли гранату и направили ее на экспертизу.
Как узнал корреспондент УНН из собственных источников, найденный взрывоопасный предмет оказался боевой гранатой РГД-5 с запалом.
Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, каким образом боевой снаряд оказался в общественном месте, да еще и на детской площадке.
Напомним, Ужгорода продал полиции гранату за 1 тыс. 300 грн.