На детской площадке в Запорожье нашли боевую гранату

Патрульные, прибывшие на место происшествия, охватили территорию и вызвали специалистов Запорожского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины, изъяли гранату и направили ее на экспертизу.

Как узнал корреспондент УНН из собственных источников, найденный взрывоопасный предмет оказался боевой гранатой РГД-5 с запалом.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, каким образом боевой снаряд оказался в общественном месте, да еще и на детской площадке.

Напомним, Ужгорода продал полиции гранату за 1 тыс. 300 грн.