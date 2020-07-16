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На дев’яти пляжах столиці дозволили купатися: перелік

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Дев’ять пляжів Києва отримали "зелені прапори", що означає, що на них купатись дозволено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

“За результатами лабораторних досліджень проб води оновлено поточні статуси муніципальних пляжів Києва. Зокрема, зелений прапор, який означає купання без обмежень, вивішено на дев’яти пляжах: “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Центральний”, “Троєщина”, “Чорторий”, “Галерний”, - йдеться у повідомленні з посиланням на інформацію КП "Плесо".

Жовтий прапор поки що на пляжах, де купатися тимчасово не рекомендовано: “Райдуга”, “Тельбін”, “Вербний”, “Пуща-Водиця”.

Купатися заборонено, про що свідчить червоний прапор, — на пляжі “Передмістна Слобідка”. Там зафіксовано відхилення бактеріологічних показників від допустимої норми.

Нагадаємо, раніше не рекомендували купатися на всіх столичних пляжах через завищені показники вмісту кишкової палички. Як пояснили фахівці, зазвичай, після сильних опадів, у всіх водоймах подібні показники підвищуються. На їх повернення до нормативних потрібно 3-4 дні.

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