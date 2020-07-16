На девяти пляжах столицы разрешили купаться: список
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Девять пляжей Киева получили "зеленые флаги", что означает, что на них купаться разрешено. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"По результатам лабораторных исследований проб воды обновлено текущие статусы муниципальных пляжей Киева. В частности, зеленый флаг, означающий купание без ограничений, вывешен на девяти пляжах: "Венеция", "Радуга", "Детский", "Золотой", "Молодежный", "Центральный", "Троещина", "Водоворот", "Галерный", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию КП "Плесо".
Желтый флаг пока на пляжах, где купаться временно не рекомендовано: "Радуга", "Тельбин", "Вербный", "Пуща-Водица".
Купаться запрещено, о чем свидетельствует красный флаг - на пляже "Предместная Слободка". Там зафиксировано отклонение бактериологических показателей от допустимой нормы.
Напомним, ранее не рекомендовали купаться на всех столичных пляжах из-за завышенных показателей содержания кишечной палочки. Как объяснили специалисты, как правило, после сильных осадков, во всех водоемах подобные показатели повышаются. Для их возвращения к нормативным нужно 3-4 дня.