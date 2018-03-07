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На десантному кораблі ВМС США в Японії розміщені новітні бойові літаки F-35B

На десантному кораблі ВМС США в Японії розміщені новітні бойові літаки F-35B

Київ • УНН

 • 11196 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Американський універсальний десантний корабель Wasp, що знаходиться на базі ВМС Сасебо на південному заході Японії, прийняв на борт новітні бойові літаки п’ятого покоління F-35B. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство Kyodo. 

Як повідомило в середу з посиланням на американське командування Kyodo, літаки тепер вперше вийдуть у море в складі ударного угруповання ВМС у західній частині Тихого океану.

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Раніше F-35B, що володіють можливістю короткого розбігу і вертикальної посадки, були перекинуті на авіабазу морської піхоти США Івакуні на південному заході головного японського острова Хонсю. Корабель Wasp водотоннажністю понад 41 тис. тонн і довжиною 257 м може взяти на борт близько 1,1 тис. членів екіпажу, а також близько 1,6 тис. морських піхотинців, готових до виконання завдань з десантування.

У морі він буде діяти у складі групи, в яку входять ракетні есмінці ВМС США Dewey і Sterett. Вони можуть атакувати цілі крилатими ракетами і мають потужні засоби ПРО і ППО. Ця група, як зазначає Kyodo, покликана виконувати місії в районі Корейського півострова, а також у Східно-Китайському і Південно-Китайському морях.

Нагадаємо, уряд Японії приступив до розгляду можливості розміщення протикорабельних ракет у південній префектурі Окінава для потенційного захисту від китайських військових кораблів. 

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