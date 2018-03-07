На десантном корабле ВМС США в Японии размещены новейшие боевые самолеты F-35B
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Американский универсальный десантный корабль Wasp, находящийся на базе ВМС Сасебо на юго-западе Японии, принял на борт новейшие боевые самолеты пятого поколения F-35B. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Kyodo.
Как сообщил в среду со ссылкой на американское командование Kyodo, самолеты теперь впервые выйдут в море в составе ударной группировки ВМС в западной части Тихого океана.
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Ранее F-35B, обладающих возможностью короткого разбега и вертикальной посадки, были переброшены на авиабазу морской пехоты США Ивакуни на юго-западе главного японского острова Хонсю. Корабль Wasp водоизмещением более 41 тыс. тонн и длиной 257 м может взять на борт около 1,1 тыс. членов экипажа, а также около 1,6 тыс. морских пехотинцев, готовых к выполнению задач по десантированию.
В море он будет действовать в составе группы, в которую входят ракетные эсминцы ВМС США Dewey и Sterett. Они могут атаковать цели крылатыми ракетами и имеют мощные средства ПРО и ПВО. Эта группа, как отмечает Kyodo, призвана выполнять миссии в районе Корейского полуострова, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Напомним, правительство Японии приступило к рассмотрению возможности размещения противокорабельных ракет в южной префектуре Окинава для потенциального защиты от китайских военных кораблей.