На державному телеканалі "Білорусь-1" показали "інтерв'ю" з дівчиною Протасевича
Київ • УНН
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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Раніше заарештована в Білорусі росіянка Софія Сапега заявила в “інтерв’ю” для державного білоруського каналу “Білорусь-1” про те, що відчуває себе краще і “готова йти далі”, передає УНН.
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“На даний момент я відчуваю себе здатний краще, ніж в перші дні (після затримання), настрій нормальний. Готова йти далі”, — сказала Сапега.
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За її словами, ні її молодий чоловік Роман Протасевич, ні вона не сама не думала, що буде затримана. Сапега сказала, що завжди була далека від “будь-яких політичних розборок”.
Відповідаючи на питання про плани на майбутнє, росіянка заявила, що говорити про них ще рано і вона “не чинить ніяких оцінок”.
Зокрема, за словами Сапеги, перед посадкою її хлопець ексредактор білоруського Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич віддав їй всю техніку, оскільки думав, що дівчину не зніматимуть з літака.
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“Після розмови з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому (затриманні Протасевича та Сапеги — ред.) був замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення. Такий варіант не варто виключати”.
Нагадаємо
23 травня редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич був затриманий білоруськими правоохоронними органами після екстреної посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Також була затримана його дівчина, росіянка Софія Сапега.
На інцидент миттєво відреагували європейські країни. Наслідками для Білорусі стали санкції і заборона на польоти в повітряному просторі республіки. Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.
У Білорусі Протасевич звинувачується за кількома статтями, в тому числі в організації масових заворушень. Telegram-канал NEXTA визнаний білоруською владою екстремістським.
У червні Протасевич і Сапега уклали досудову угоду зі слідством і були переведені під домашній арешт.