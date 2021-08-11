На державному телеканалі "Білорусь-1" показали "інтерв'ю" з дівчиною Протасевича

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“На даний момент я відчуваю себе здатний краще, ніж в перші дні (після затримання), настрій нормальний. Готова йти далі”, — сказала Сапега.

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За її словами, ні її молодий чоловік Роман Протасевич, ні вона не сама не думала, що буде затримана. Сапега сказала, що завжди була далека від “будь-яких політичних розборок”.

Відповідаючи на питання про плани на майбутнє, росіянка заявила, що говорити про них ще рано і вона “не чинить ніяких оцінок”.

Зокрема, за словами Сапеги, перед посадкою її хлопець ексредактор білоруського Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич віддав їй всю техніку, оскільки думав, що дівчину не зніматимуть з літака.

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“Після розмови з Романом був зроблений висновок про те, що в цьому (затриманні Протасевича та Сапеги — ред.) був замішаний саме робочий колектив Романа, хтось із його робочого оточення. Такий варіант не варто виключати”.

Нагадаємо

23 травня редактор Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич був затриманий білоруськими правоохоронними органами після екстреної посадки літака ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Також була затримана його дівчина, росіянка Софія Сапега.

На інцидент миттєво відреагували європейські країни. Наслідками для Білорусі стали санкції і заборона на польоти в повітряному просторі республіки. Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

У Білорусі Протасевич звинувачується за кількома статтями, в тому числі в організації масових заворушень. Telegram-канал NEXTA визнаний білоруською владою екстремістським.

У червні Протасевич і Сапега уклали досудову угоду зі слідством і були переведені під домашній арешт.