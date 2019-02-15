На День закоханих в Україні одружилось майже 2,5 тис. пар

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Загальна кількість зареєстрованих шлюбів в Україні 14 лютого 2019 – 2439. Про це повідомили в прес-службі Мін'юсту у відповіді на запит кореспондента УНН.

"Загальна кількість зареєстрованих шлюбів 14 лютого 2019 – 2439. Найбільша кількість зареєстрованих шлюбів 14.02.2019 - у Дніпропетровській (231), місто Київ (211), Львівській (174), Івано-Франківській (148) областях", - зазначили в прес-службі.

При цьому в прес-службі додали, що станом на 13 лютого було прийнято 1836 заяв про державну реєстрацію шлюбу на День закоханих. Найбільше прийнятих на цей день заяв було зафіксовано у Дніпропетровській (152), місті Києві (137), Запорізькій (129) областях. Окрім того, громадяни мали можливість подавати заяви 14 лютого та скористатись послугою "Шлюб за добу".

Нагадаємо, половина українців планувала святкувати День Святого Валентина.

У День всіх закоханих 94 Відділи державної реєстрації актів цивільного стану по всій Україні працювали до 24:00.

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