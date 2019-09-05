На день можна випивати одну чашку кави за умови відсутності проблем із тиском – кардіолог
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На день можна випивати одну чашку кави за умови відсутності проблем із тиском і вроджених вад серця. Про це повідомив лікар-кардіолог, заступник директора з лікувально-координаційної робіт ДУ "Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.Амосова"НАМН України Костянтин Руденко в рамках формату "Запитай у лікаря", передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Одну чашку кави на день можна вживати, якщо людина не має проблем з тиском, вроджених чи набутих вад серця", - зазначив медик.
За його словами, якщо людина не має серцевих вад набутих чи вроджених, їй також показані кардіонавантаження.
При цьому кардіолог додав, що більшість людей, які починають займатися спортом, попередньо не консультуються з лікарем.
Втім людина може не знати, що вона має проблеми із серцем, і перші прояви можуть стати фатальними.
Нагадаємо, в Україні кожен 3-й дорослий має підвищений артеріальний тиск.