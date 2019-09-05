В день можно выпивать одну чашку кофе при отсутствии проблем с давлением - кардиолог
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В день можно выпивать одну чашку кофе при отсутствии проблем с давлением и врожденных пороков сердца. Об этом сообщил врач-кардиолог, заместитель директора по лечебно-координационным работам ГУ "Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова" НАМН Украины Константин Руденко в рамках формата "Спроси у доктора", передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"Одну чашку кофе в день можно употреблять, если человек не имеет проблем с давлением, врожденных или приобретенных пороков сердца", - отметил медик.
По его словам, если человек не имеет сердечных пороков приобретенных или врожденных, ему также показаны кардионагрузки.
При этом кардиолог добавил, что большинство людей, начинают заниматься спортом без предварительной консультации с врачом.
Впрочем человек может не знать, что он имеет проблемы с сердцем, и первые проявления могут стать фатальными.
Напомним, в Украине каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление.