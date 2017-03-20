На демонстрації проти поліцейського насильства в Парижі затримали 11 осіб

Так, уже під кінець демонстрації кілька сотень молодих людей в масках стали кидати запальні снаряди в бік поліцейських, вони також розбили вітрини декількох банків. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

Хода простягнулося від площі Нації на сході французької столиці до площі Республіки в центрі міста. Учасники акції скандували гасла “Поліцейські всюди, справедливості — ніде” і “Зіед, Буна, Тео, Адама — не забудемо, не пробачимо” — в останньому перераховуються імена найвідоміших жертв поліцейського насильства у Франції.

Це вже друга масова демонстрація в Парижі проти зловживання повноваженнями охоронців порядку, ініційована родичами жертв насильства. До участі в ході громадян закликали профспілки, антирасистські і правозахисні організації, ліві партії.

Зазначають, що останнім приводом для протестів стало жорстоке затримання в лютому цього року 22-річного чорношкірого чоловіка на ім’я Тео в паризькому передмісті Ольне-су-Буа, після якого він опинився в лікарні.

Нагадаємо, у Франції в аеропорті Орлі безпекові служби застрелили чоловіка, який відібрав зброю у військового.

La marche du #19mars pour la justice et la dignité est prête à partir. Beaucoup de monde et de détermination. pic.twitter.com/vocwUsPeOw