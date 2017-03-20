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На демонстрации против полицейского насилия в Париже задержали 11 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Париже, по данным полиции, около 7500 человек приняли участие в воскресенье, 19 марта, в демонстрации против полицейского насилия. Произошло несколько небольших столкновений демонстрантов со стражами порядка, два жандарма получили легкие ранения. Временно были задержаны одиннадцать человек, передает УНН со ссылкой на Parisien.

Так, уже к концу демонстрации несколько сотен молодых людей в масках стали бросать зажигательные снаряды в сторону полицейских, они также разбили витрины нескольких банков. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Шествие протянулось от площади Нации на востоке французской столицы до площади Республики в центре города. Участники акции скандировали лозунги "Полицейские везде, справедливости - нигде" и "Зиед, Буна, Тео, Адама - не забудем, не простим" - в последнем перечисляются имена самых известных жертв полицейского насилия во Франции.

Это уже вторая массовая демонстрация в Париже против злоупотребления полномочиями блюстителей порядка, инициированная родственниками жертв насилия. К участию в ходе граждан призвали профсоюзы, антирасистские и правозащитные организации, левые партии.

Отмечают, что в последнее поводом для протестов стало жестокое задержание в феврале этого года 22-летнего чернокожего человека по имени Тео в парижском пригороде Ольне-су-Буа, после которого он оказался в больнице.

Напомним, во Франции в аэропорту Орли вопросы безопасности службы застрелили мужчину, который отобрал оружие у военного.

La marche du # 19mars pour la justice et la dignité est prête à partir. Beaucoup de monde et de détermination. pic.twitter.com/vocwUsPeOw

- Vincent (@VBoudghene) 19 марта 2017 г.

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