На декількох мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні зранку, станом на 8:05, на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Рух на мостах - Дарницькому, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, Північному та Південному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.
Також затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Академіка Палладіна.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Павла Скоропадського, Новій, Федора Ернста, Великій Васильківській, Кирилівській.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе.
Нагадаємо, станом на 17 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 27,73 грн/дол.