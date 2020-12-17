На нескольких мостах в Киеве образовались пробки

Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Северном и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.

Также пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Академика Палладина.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улицах Павла Скоропадского, Новой, Федора Эрнста, Большой Васильковской, Кирилловской.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе.

Напомним, на 17 декабря 2020 года официальный курс гривны установлен на уровне 27,73 грн/долл.