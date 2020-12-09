На декількох мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Станом на 8:05 на декількох мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Рух на мостах - Дарницькому, Патона та Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, та Південному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.
Також затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Леся Курбаса, Академіка Палладіна.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Павла Скоропадського, Генерала Наумова, Івана Виговського, Великій Васильківській та бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.
Нагадаємо, станом на 9 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,08 грн/дол.