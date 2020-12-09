Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,08 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Станом на 9 грудня 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,08 грн/дол., передає УНН з посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
28.082800 грн за долар;
34.054600 грн за євро;
0.383930 грн за російський рубль;
37.555100 грн за фунт стерлінгів.
У порівнянні з 8 грудня курс зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого — зріс.