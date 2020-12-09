Офіційний курс гривні встановлено на рівні 28,08 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28.082800 грн за долар;

34.054600 грн за євро;

0.383930 грн за російський рубль;

37.555100 грн за фунт стерлінгів.

У порівнянні з 8 грудня курс зазначених валют впав, окрім рубля, курс якого — зріс.