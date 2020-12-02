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На декількох мостах у Києві утворилися затори

На декількох мостах у Києві утворилися затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Станом на 8:15 на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Рух на мостах - Дарницькому, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро, Південному та Північному мостах помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Також затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Леся Курбаса.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Стеценка, Павла Скоропадського, Миколи Грінченка, Новокостянтинівській, Німецькій на Подільському узвозі.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе.

Нагадаємо, в Україні опади стихнуть, а температура повітря підвищиться на кілька градусів уже у п'ятницю, 4 грудня.

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