На нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. По состоянию на 8:15 на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро, Южном и Северном мостах заметно незначительное затруднение движения в направлении правого берега.
Также пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Леся Курбаса.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улицах Вадима Гетьмана, Дегтяревской, Стеценко, Павла Скоропадского, Николая Гринченко, Новоконстантиновской, Немецкой на Подольском спуске.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина и проспекте Мира. Также в пробках стоят Дарницкая площадь, Харьковское шоссе.
Напомним, в Украине осадки стихнут, а температура воздуха повысится на несколько градусов уже в пятницу, 4 декабря.