На декількох мостах у Києві утворилися затори

Загалом затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Леся Курбаса, Любомира Гузара.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Павла Скоропадського та бульварі Тараса Шевченка.

На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.

Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Північному мосту помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.

Нагадаємо, на 19 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,13 грн/дол.



