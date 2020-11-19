На декількох мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Станом на 8:06 на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Загалом затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Леся Курбаса, Любомира Гузара.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Вадима Гетьмана, Дегтярівській, Павла Скоропадського та бульварі Тараса Шевченка.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна та проспекті Миру. Також в заторах стоять Дарницька площа, Харківське шосе та вулиця Раїси Окіпної.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро та Північному мосту помітне незначне ускладнення руху в напрямку правого берега.
Нагадаємо, на 19 листопада 2020 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 28,13 грн/дол.