На декількох мостах у Києві утворилися затори

Деталі

Рух на мостах – Дарницькому, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, Північному та Південному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Також затори утворилися на проспектах Перемоги, Леся Курбаса, Повітрофлотському, Степана Бандери, Голосіївському, Любомира Гузара.

Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Павла Скоропадського, Пушкіна, Івана Виговського, Кирилівською, Богатирською та на Сирецькій.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича та на Дарницькому шосе.

Доповнення

Дощі в Україні затримаються щонайменше до кінця робочого тижня.