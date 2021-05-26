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На нескольких мостах в Киеве образовались пробки

Киев • УНН

 • 17939 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:10, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

На нескольких мостах в Киеве образовались пробки

Детали

Движение на мостах - Дарницком, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Северном и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.

Также пробки образовались на проспектах Победы, Леся Курбаса, Воздухофлотском, Степана Бандеры, Голосеевском, Любомира Гузара.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Павла Скоропадского, Пушкина, Ивана Выговского, Кирилловской, Богатырской и на Сырецкой.

На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича и на Дарницком шоссе.

Дополнение

Дожди в Украине задержатся как минимум до конца рабочей недели.

Украинские Национальные Новости

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