На декількох мостах у Києві утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні зранку, станом на 8:10, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Деталі
Рух на мостах - Дарницькому, Північному - ускладнено в напрямку правого берега. На мостах Метро, Патона та Південному спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.
Також затори утворилися на проспектах Перемоги, Повітрофлотському, Олени Теліги, Степана Бандери, Голосіївському, Любомира Гузара.
Окрім того, ускладнено рух вулицями Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькою та на вулицях Павла Скоропадського, Великій Васильківській, Народного Ополчення.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Юрія Гагаріна, проспектах Собороності, Миколи Бажана та Дарницькому шосе.
Доповнення
На Київщині 11 березня без опадів. Температура вночі 5-10°, у Києві 6-8° морозу; вдень 0-2° тепла.