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На нескольких мостах в Киеве образовались пробки

На нескольких мостах в Киеве образовались пробки

Киев  •  УНН

 • 14149 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:10, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Движение на мостах - Дарницком, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Патона и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.

Также пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Голосеевском, Любомира Гузара.

Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улицах Павла Скоропадского, Большой Васильковской, Народного Ополчения.

На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Собороности, Бажана и Дарницком шоссе.

Дополнение

В Киевской области 11 марта без осадков. Температура ночью 5-10°, в Киеве 6-8° мороза; днем 0-2° тепла.

Украинские Национальные Новости

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