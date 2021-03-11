На нескольких мостах в Киеве образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня утром, по состоянию на 8:10, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на мостах - Дарницком, Северном - затруднено в направлении правого берега. На мостах Метро, Патона и Южном наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Также пробки образовались на проспектах Победы, Воздухофлотском, Елены Телиги, Степана Бандеры, Голосеевском, Любомира Гузара.
Кроме того, затруднено движение по улицам Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой и на улицах Павла Скоропадского, Большой Васильковской, Народного Ополчения.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Юрия Гагарина, проспектах Собороности, Бажана и Дарницком шоссе.
Дополнение
В Киевской области 11 марта без осадков. Температура ночью 5-10°, в Киеве 6-8° мороза; днем 0-2° тепла.