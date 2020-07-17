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19 березня, 18:42 • 103571 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 148391 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 123395 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 137582 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 141065 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
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На COVID-19 в Україні захворіли вже 7 723 медиків

На COVID-19 в Україні захворіли вже 7 723 медиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 липня. УНН. З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 7 723 медичних працівники та 4 068 дітей. Про це під час брифінгу у п'ятницю повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"За минулу добу захворіло 809 осіб, з них 65 дітей, а також 132 медичних працівники. Було госпіталізовано 211 осіб, зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому, одужало 838 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 57 264 людини, з них 4 068 дітей, а також 7 723 медичних працівники. При цьому, загалом одужало 29 769 пацієнтів, а летальних випадків 1 456", - зазначив він.

Нагадаємо, у Львові та на Львівщині підтверджено вже 7754 випадки інфікування коронавірусом, з них 132 — за останню добу. 

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