На COVID-19 в Україні захворіли вже 7 723 медиків

"За минулу добу захворіло 809 осіб, з них 65 дітей, а також 132 медичних працівники. Було госпіталізовано 211 осіб, зафіксовано 11 летальних випадків. При цьому, одужало 838 пацієнтів. Загалом за весь час пандемії захворіло 57 264 людини, з них 4 068 дітей, а також 7 723 медичних працівники. При цьому, загалом одужало 29 769 пацієнтів, а летальних випадків 1 456", - зазначив він.



Нагадаємо, у Львові та на Львівщині підтверджено вже 7754 випадки інфікування коронавірусом, з них 132 — за останню добу.