COVID-19 в Украине заболели уже 7723 медиков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. С начала пандемии в Украине на COVID-19 заболело 7723 медицинских работника и 4068 детей. Об этом во время брифинга в пятницу сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки заболело 809 человек, из них 65 детей, а также 132 медицинских работника. Были госпитализированы 211 человек, зафиксировано 11 летальных случаев. При этом, выздоровели 838 пациентов. Всего за все время пандемии заболело 57264 человека, из них 4068 детей, а также 7723 медицинских работника. При этом, в общем выздоровели 29769 пациентов, а летальных случаев 1456", - отметил он.
Напомним, во Львове и Львовской области подтверждено уже 7754 случая инфицирования коронавирусом, из них 132 - за последние сутки.