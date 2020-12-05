На Чорному та Азовському морях очікується шторм

“За даними УкрГідрометцентру, вдень 6 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден; по портах Бердянськ та Маріуполь пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 13-15 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше було оприлюднене попередження про сильний вітер на заході України.

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