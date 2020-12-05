На Черном и Азовском морях ожидается шторм
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. О шторме на Черном и Азовском морях предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, сообщает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, днем 6 декабря на акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов; по портам Бердянск и Мариуполь порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 13-15 дм (II уровень опасности, оранжевый) ", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее было обнародовано предупреждение о сильном ветре на западе Украины.
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