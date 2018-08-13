На чоловіка, який влаштував бізнес на переправці нелегалів до ЄС, чекає суд
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Київська прокуратура оголосила підозру організатору схеми нелегального переправлення мігрантів до країн ЄС. Про це повідомила прес-служба прокуратури м.Києва №7, передає УНН.
“За результатами слідчих дій організатору схеми нелегальної міграції повідомлено про підозру за ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчинене щодо кількох осіб з корисливих мотивів)”, — йдеться у повідомленні.
Організатором каналу нелегальної міграції виявився — 64 річний житель Закарпатської області.
У ході слідчих дій у помешканнях фігуранта, а також його спільників, правоохоронці виявили 16 громадян Бангладеш, які потрапили в Україну в обхід прикордонного контролю та надалі планували з його допомогою виїхати до країн Євросоюзу.
У зловмисника також вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та “чорнові” блокноти, які підтверджують протиправну діяльність.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.
В межах слідства встановлюються інші учасники цієї схеми.
Нагадаємо, поліція накрила 20 “футбольних фанів із РФ”: усі — із громадянством Бангладеш.