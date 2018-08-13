На мужчину, который устроил бизнес на переправке нелегалов в ЕС, ждет суд

“По результатам следственных действий организатору схемы нелегальной миграции сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенное в отношении нескольких лиц из корыстных побуждений)”, - говорится в сообщении.

Организатором канала нелегальной миграции оказался — 64-летний житель Закарпатской области.

В ходе следственных действий в помещениях фигуранта, а также его сообщников, правоохранители обнаружили 16 граждан Бангладеш, которые попали в Украину в обход пограничного контроля и в дальнейшем планировали с его помощью выехать в страны Евросоюза.

У злоумышленника также изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и “черновые” блокноты, подтверждающие противоправную деятельность.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет с конфискацией имущества.

В рамках следствия устанавливаются другие участники этой схемы.

Напомним, полиция накрыла 20 “футбольных фанов из РФ” , все — с гражданством Бангладеш.