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На честь справжніх героїв нашого часу: відома компанія випустила незвичайний віскі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Компанія Douglas Laing & Co випустила нову лімітовану версію свого димного віскі Big Peat Heroes Edition, який створений на честь справжніх героїв нашого часу - лікарів, які боряться з COVID-19. Про це повідомляє сайт виробника, передає УНН.

Деталі

До складу віскі увійшли суміші спиртів звичайних для нього культових шотландських винокурень (Ardbeg, Bowmore, Caol Ila, Port Ellen), проте розлитий він за міцності 48% (замість стандартних 46%).

З коштів, що надійшли від продажу віскі, компанія перерахує 10 тисяч фунтів на придбання санітайзерів для лікарень і державних установ Шотландії, а також на допомогу благодійним фондам Британії.

Тираж складе всього 1500 пляшок, а роздрібна вартість - близько 45 фунтів (близько 1700 грн).

На кожній пляшці є особливий QR-код, відсканувавши який, покупець зможе самостійно вибрати, до якого саме фонду направити свою частку коштів. Так само незвичайна сама етикетка: на ній зображений медик, у якого під медичним халатом знаходиться костюм супергероя.

Доповнення

Відзначимо, що в усьому світі виробники часто використовують незвичайну упаковку для свого алкоголю. Робиться це не тільки з метою залучення уваги споживача, але і для того, щоб формою підкреслити суть напою.

Наприклад, на українському ринку міцного алкоголю нещодавно з'явився коньяк в незвичайній пляшці у формі коньячного бокалу. Виробник ЛГЗ "Prime" зазначає, що така форма пляшки обрана з метою підкреслити і передати саму суть їх коньяку LIONEL. 

А Каліфорнійський винзавод випустив нове вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках, що не розіб'ються при будь-яких умовах і можуть нескінченно перероблятися. 

Нагадаємо, раніше УНН зробив добірку найбільш незвичайних в світі пляшок для алкогольних напоїв, які здивують будь-кого. 

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