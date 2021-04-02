На честь справжніх героїв нашого часу: відома компанія випустила незвичайний віскі

Деталі

До складу віскі увійшли суміші спиртів звичайних для нього культових шотландських винокурень (Ardbeg, Bowmore, Caol Ila, Port Ellen), проте розлитий він за міцності 48% (замість стандартних 46%).

З коштів, що надійшли від продажу віскі, компанія перерахує 10 тисяч фунтів на придбання санітайзерів для лікарень і державних установ Шотландії, а також на допомогу благодійним фондам Британії.

Тираж складе всього 1500 пляшок, а роздрібна вартість - близько 45 фунтів (близько 1700 грн).

На кожній пляшці є особливий QR-код, відсканувавши який, покупець зможе самостійно вибрати, до якого саме фонду направити свою частку коштів. Так само незвичайна сама етикетка: на ній зображений медик, у якого під медичним халатом знаходиться костюм супергероя.

Доповнення

Відзначимо, що в усьому світі виробники часто використовують незвичайну упаковку для свого алкоголю. Робиться це не тільки з метою залучення уваги споживача, але і для того, щоб формою підкреслити суть напою.

Наприклад, на українському ринку міцного алкоголю нещодавно з'явився коньяк в незвичайній пляшці у формі коньячного бокалу. Виробник ЛГЗ "Prime" зазначає, що така форма пляшки обрана з метою підкреслити і передати саму суть їх коньяку LIONEL.

А Каліфорнійський винзавод випустив нове вино для екстремалів в алюмінієвих пляшках, що не розіб'ються при будь-яких умовах і можуть нескінченно перероблятися.

Нагадаємо, раніше УНН зробив добірку найбільш незвичайних в світі пляшок для алкогольних напоїв, які здивують будь-кого.