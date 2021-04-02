В честь настоящих героев нашего времени: известная компания выпустила необычный виски
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Компания Douglas Laing & Co выпустила новую лимитированную версию своего дымного виски Big Peat Heroes Edition, созданного в честь настоящих героев нашего времени - врачей, которые борются с COVID-19. Об этом сообщает сайт производителя, передает УНН.
Детали
В состав виски вошли смеси спиртов обычных для него культовых шотландских винокурен (Ardbeg, Bowmore, Caol Ila, Port Ellen), однако разлит он при крепости 48% (вместо стандартных 46%).
Из средств, поступивших от продажи виски, компания перечислит 10 тысяч фунтов на приобретение санитайзеров для больниц и государственных учреждений Шотландии, а также на помощь благотворительным фондам Великобритании.
Тираж составит всего 1500 бутылок, а розничная стоимость - около 45 фунтов (около 1700 грн).
На каждой бутылке есть особый QR-код, просканировав который, покупатель сможет самостоятельно выбрать, в какой именно фонда направить свою долю средств. Так же необычная сама этикетка: на ней изображен медик, у которого под халатом находится костюм супергероя.
Дополнение
Отметим, что во всем мире производители часто используют необычную упаковку для своего алкоголя. Делается это не только с целью привлечения внимания потребителя, но и для того, чтобы формой подчеркнуть суть напитка.
Например, на украинском рынке крепкого алкоголя недавно появился коньяк в необычной бутылке в форме коньячного бокала. Производитель ЛВЗ "Prime" отмечает, что такая форма бутылки выбрана с целью подчеркнуть и передать саму суть их коньяка LIONEL.
А Калифорнийский винзавод выпустил новое вино для экстремалов в алюминиевых бутылках, который не разобьются при любых условиях и могут бесконечно перерабатываться.
Напомним, ранее УНН сделал подборку самых необычных в мире бутылок для алкогольных напитков, которые удивят любого.