На честь 25-річчя співпраці України і ОБСЄ відбудеться концерт Луганського симфонічного оркестру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. ОБСЄ і Україна в цьому році відзначають 25 років співпраці, на честь такого ювілею відбудеться концерт Луганського симфонічного оркестру. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з австрійським колегою, діючим головою ОБСЄ Себастіаном Курцом у Маріуполі, передає УНН.
“... 15 січня це якраз ювілей в наших відносинах, 25 років. 25 років співпраці України і ОБСЄ. Ми домовились відзначити цей ювілей особливою подією і концертом Луганського симфонічного оркестру... Диригент цього оркестру він є австрійцем. Це майже символічно”, — зазначив П.Клімкін.
Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц обговорили план чесних виборів на Донбасі та підбили підсумки візиту до Маріуполя.