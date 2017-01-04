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На честь 25-річчя співпраці України і ОБСЄ відбудеться концерт Луганського симфонічного оркестру

На честь 25-річчя співпраці України і ОБСЄ відбудеться концерт Луганського симфонічного оркестру

Київ • УНН

 • 8888 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. ОБСЄ і Україна в цьому році відзначають 25 років співпраці, на честь такого ювілею відбудеться концерт Луганського симфонічного оркестру. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з австрійським колегою, діючим головою ОБСЄ Себастіаном Курцом у Маріуполі, передає УНН.

“... 15 січня це якраз ювілей в наших відносинах, 25 років. 25 років співпраці України і ОБСЄ. Ми домовились відзначити цей ювілей особливою подією і концертом Луганського симфонічного оркестру... Диригент цього оркестру він є австрійцем. Це майже символічно”, — зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц обговорили план чесних виборів на Донбасі та підбили підсумки візиту до Маріуполя.

Українські Національні Новини

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