На честь 25-річчя співпраці України і ОБСЄ відбудеться концерт Луганського симфонічного оркестру

“... 15 січня це якраз ювілей в наших відносинах, 25 років. 25 років співпраці України і ОБСЄ. Ми домовились відзначити цей ювілей особливою подією і концертом Луганського симфонічного оркестру... Диригент цього оркестру він є австрійцем. Це майже символічно”, — зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та діючий голова ОБСЄ Себастьян Курц обговорили план чесних виборів на Донбасі та підбили підсумки візиту до Маріуполя.