В честь 25-летия сотрудничества Украины и ОБСЕ состоится концерт Луганского симфонического оркестра
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. ОБСЕ и Украина в этом году отмечают 25 лет сотрудничества, в честь такого юбилея состоится концерт Луганского симфонического оркестра. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с австрийским коллегой, действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцом в Мариуполе, передает УНН.
"...15 января это как раз юбилей в наших отношениях, 25 лет. 25 лет сотрудничества Украины и ОБСЕ. Мы договорились отметить этот юбилей особым событием и концертом Луганского симфонического оркестра... Дирижер этого оркестра он австриец. Это почти символически", - отметил П.Климкин.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий глава ОБСЕ С.Курц обсудили план честных выборов на Донбассе и подвели итоги визита в Мариуполь.