На чернівецькій митниці оформили майже 9 тисяч "євроблях"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У Чернівецькій митниці Державної фіскальної служби оформлено 8876 автомобілів з іноземними номерами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Чернівецькій області.
"За оформлення в Чернівецькій митниці ДФС автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни сплатили 621,11 млн грн платежів. Загалом за період з 25 листопада 2018 року до 14 лютого 2019 року (включно) оформлено 8876 транспортних засобів громадян з єврономерами. Це автомобілі, ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення", - зазначили у відомстві.
Крім того, за добу, 13 лютого, на Чернівецькій митниці розмитнили майже 300 авто на єврономерах.
"Протягом 13 лютого буковинські митники розмитнили рекордну кількість таких автівок – 288 штук. Власники цих автомобілів сплатили до державного бюджету 20,1 млн грн. платежів", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для розмитнення авто на єврономерах спливає 22 лютого. 3 00:00 23 лютого 2019 року акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі.
Як повідомляв УНН, від розмитнення євроблях у бюджет надійшло 6,6 млрд грн.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.