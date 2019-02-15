На чернівецькій митниці оформили майже 9 тисяч "євроблях"

"За оформлення в Чернівецькій митниці ДФС автомобілів з іноземною реєстрацією громадяни сплатили 621,11 млн грн платежів. Загалом за період з 25 листопада 2018 року до 14 лютого 2019 року (включно) оформлено 8876 транспортних засобів громадян з єврономерами. Це автомобілі, ввезені на митну територію України в період з 1 січня 2015 року до 25 листопада 2018 року та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення", - зазначили у відомстві.

Крім того, за добу, 13 лютого, на Чернівецькій митниці розмитнили майже 300 авто на єврономерах.

"Протягом 13 лютого буковинські митники розмитнили рекордну кількість таких автівок – 288 штук. Власники цих автомобілів сплатили до державного бюджету 20,1 млн грн. платежів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку для розмитнення авто на єврономерах спливає 22 лютого. 3 00:00 23 лютого 2019 року акцизний податок стягуватиметься у повному обсязі.

Як повідомляв УНН, від розмитнення євроблях у бюджет надійшло 6,6 млрд грн.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.