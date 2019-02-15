На черновицкой таможне оформили почти 9 тысяч "евроблях"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Черновицкой таможне Государственной фискальной службы оформлено 8876 автомобилей с иностранными номерами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Черновицкой области.
"За оформление в Черновицкой таможни ГФС автомобилей с иностранной регистрацией граждане уплатили 621,11 млн грн платежей. Всего за период с 25 ноября 2018 года до 14 февраля 2019 года (включительно) оформлено 8876 транспортных средств граждан с еврономерах. Это автомобили, ввезенные на таможенную территорию Украины в период с 1 января 2015 года до 25 ноября 2018 года и помещены в таможенные режимы транзита или временного ввоза", - отметили в ведомстве.
Кроме того, за сутки, 13 февраля, на Черновицкой таможне растаможили почти 300 авто на еврономерах.
"В течение 13 февраля буковинские таможенники растаможили рекордное количество таких автомобилей - 288 штук. Владельцы этих автомобилей уплатили в государственный бюджет 20100000 грн. Платежей", - говорится в сообщении.
Отметим, срок льготного периода применения ставки акцизного налога для растаможивания авто на Еврономер истекает 22 февраля. 3 00:00 23 февраля 2019 акцизный налог будет взиматься в полном объеме.
Как сообщал УНН, от растаможивания евроблях в бюджет поступило 6,6 млрд грн.
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.