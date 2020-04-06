На Чернігівщині у лісосмузі виявлено труп людини
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Чернігівській області у лісосмузі між селами виявлено труп невідомого чоловіка. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Тіло чоловіка виявлено у лісосмузі між селами Мажугівка та Андріївка. Труп напівоголений, голова обмотана липкою стрічкою.
Водночас видимих ознак насильницької смерті при попередньому огляді не виявлено. Труп направлено на експертизу. Встановлюється особа покійного та приичина смерті.
Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбвивство).
Нагадаємо, на Донеччині вбили пенсіонера, поряд з тілом виявили пігулки.