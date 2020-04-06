В Черниговской области в лесополосе обнаружен труп человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черниговской области в лесополосе между селами обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Тело мужчины обнаружено в лесополосе между селами Мажуговка и Андреевка. Труп полуобнаженный, голова обмотана скотчем.
В то же время видимых признаков насильственной смерти при предварительном осмотре не обнаружено. Труп направлен на экспертизу. Устанавливается личность покойного и приичина смерти.
Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное вбвивство).
Напомним, в Донецкой области убили пенсионера, рядом с телом обнаружили таблетки.