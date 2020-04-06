В Черниговской области в лесополосе обнаружен труп человека

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 66897 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79046 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92333 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90054 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104900 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 88960 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103109 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105981 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131019 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130338 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Черниговской области в лесополосе обнаружен труп человека

В Черниговской области в лесополосе обнаружен труп человека

Киев  •  УНН

 • 37921 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Черниговской области в лесополосе между селами обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Тело мужчины обнаружено в лесополосе между селами Мажуговка и Андреевка. Труп полуобнаженный, голова обмотана скотчем.

В то же время видимых признаков насильственной смерти при предварительном осмотре не обнаружено. Труп направлен на экспертизу. Устанавливается личность покойного и приичина смерти.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное вбвивство).

Напомним, в Донецкой области убили пенсионера, рядом с телом обнаружили таблетки.

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