На Чернігівщині солдата засуджено до 3 років тюрми за неодноразове залишення місця служби
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На Чернігівщині суд засудив солдата до 3 років та 3 місяців позбавлення волі за неодноразове залишення місця служби. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
“3 січня 2017 року вироком Чернігівського районного суду Чернігівської області військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації військової частини В1688 за дезертирство засуджено до 3 років та 3 місяців позбавлення волі”, — йдеться в повідомленні.
Так, солдат у період з квітня 2015 року по січень 2016 року тричі самовільно залишав місця служби та в вільний час вживав алкогольні напої, здійснював крадіжки майна та вчиняв інші правопорушення.
Судом при призначенні покарання враховано тяжкість правопорушення, наявність судимості за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 1 ст. 396 (приховування злочину) КК України та засудив до реального позбавлення волі.