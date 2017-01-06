В Черниговской области солдата приговорили к 3 годам тюрьмы за неоднократное оставление места службы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В Черниговской области суд приговорил солдата до 3 лет и 3 месяцев лишения свободы за неоднократное оставление места службы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"3 января 2017 г. приговором Черниговского районного суда Черниговской области военнослужащего военной службы по призыву по мобилизации военной части В1688 за дезертирство приговорили к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Так, солдат в период с апреля 2015 г. по январь 2016 г. трижды самовольно оставлял места службы и в свободное время употреблял алкогольные напитки, совершал кражи имущества и совершал другие правонарушения.
Суд при назначении наказания учел тяжесть правонарушения, наличие судимости за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 1 ст. 396 (сокрытие преступления) УК Украины и приговорил к реальному лишению свободы.